Kosinyak-Kamış: Polşa "Patriot" sistemlərini ABŞ-yə verməyəcək
Digər ölkələr
- 31 mart, 2026
- 12:54
Polşa ABŞ-yə özünün "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemlərini vermək niyyətində deyil.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşanın milli müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış "X" hesabında yazıb.
"Bizim "Patriot" batareyalarımız və onların silahları Polşa hava məkanının və NATO-nun şərq cinahının qorunması üçün istifadə olunur. Bu baxımdan heç nə dəyişməyib və biz onları başqa yerdə yerləşdirməyi planlaşdırmırıq! Müttəfiqlərimiz missiyamızın nə qədər vacib olduğunu bilirlər. Polşanın təhlükəsizliyi bizim mütləq prioritetimizdir", - o qeyd edib.
Daha əvvəl KİV ABŞ-nin Polşadan iki "Patriot" batareyasından birini Yaxın Şərqə göndərməsini tələb etdiyi barədə məlumat vermişdi.
13:22
Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılırHadisə
13:17
Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilibRegion
13:10
Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilirBiznes
13:09
Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcəkFərdi
13:07
Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıbHadisə
13:05
Foto
Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:01
Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcəkİnfrastruktur
12:57
Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaqEkologiya
12:56