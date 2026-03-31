    Kosinyak-Kamış: Polşa Patriot sistemlərini ABŞ-yə verməyəcək

    Polşa ABŞ-yə özünün "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemlərini vermək niyyətində deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşanın milli müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış "X" hesabında yazıb.

    "Bizim "Patriot" batareyalarımız və onların silahları Polşa hava məkanının və NATO-nun şərq cinahının qorunması üçün istifadə olunur. Bu baxımdan heç nə dəyişməyib və biz onları başqa yerdə yerləşdirməyi planlaşdırmırıq! Müttəfiqlərimiz missiyamızın nə qədər vacib olduğunu bilirlər. Polşanın təhlükəsizliyi bizim mütləq prioritetimizdir", - o qeyd edib.

    Daha əvvəl KİV ABŞ-nin Polşadan iki "Patriot" batareyasından birini Yaxın Şərqə göndərməsini tələb etdiyi barədə məlumat vermişdi.

    Polşa Patriot zenit-raket kompleksi Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
    Косиняк-Камыш: Польша не собирается предоставлять США свои системы Patriot

    Son xəbərlər

    13:22

    Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılır

    Hadisə
    13:17

    Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilib

    Region
    13:10

    Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilir

    Biznes
    13:09

    Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

    Fərdi
    13:07

    Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    13:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:01

    Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcək

    İnfrastruktur
    12:57

    Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:56

    Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyekti kimi tanınmayacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti