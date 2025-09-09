Кошта: ЕС необходимо расширять санкции против России

Европейский союз продолжает работу над усилением санкционного давления на Россию.

Как передает Report, об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции, подчеркнув необходимость сочетать поддержку Украины с ужесточением ограничительных мер в отношении РФ.

"Чтобы достичь справедливого и прочного мира в Украине, мы должны продолжать оказывать поддержку Киеву и одновременно усиливать давление на Россию. Для этого крайне важно расширять санкции и координировать их с нашими партнерами, прежде всего с США", - отметил он.

По словам политика, в настоящее время ЕС совместно с Вашингтоном готовит 19-й пакет санкций, который должен стать "очередным шагом в усилении давления на российскую экономику".