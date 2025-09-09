İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Koşta: Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirməlidir

    Koşta: Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirməlidir
    Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı sanksiya təzyiqinin gücləndirilməsi üzərində işi davam etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antoniu Koşta mətbuat konfransında bildirib.

    O, Ukraynaya dəstəyin Rusiyaya qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlərin sərtləşdirilməsi ilə birləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    "Ukraynada ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq üçün biz Kiyevə dəstəyimizi davam etdirməli və eyni zamanda Rusiyaya təzyiqi gücləndirməliyik. Bunun üçün sanksiyaları genişləndirmək və onları tərəfdaşlarımızla, ilk növbədə ABŞ ilə əlaqələndirmək son dərəcə vacibdir", - sədr qeyd edib.

    Siyasətçinin sözlərinə görə, hazırda Aİ Vaşinqtonla birlikdə Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini hazırlayır.

