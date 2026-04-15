Кошта: ЕС хочет укрепить сотрудничество со странами Персидского залива
- 15 апреля, 2026
- 15:29
Евросоюз намерен укрепить сотрудничество со странами Персидского залива.
Как передает Report, об этом заявил председатель Европейского Совета Антониу Кошта, выступая перед прессой в рамках турне по странам Персидского залива.
По его словам, ЕС является надежным и предсказуемым партнером для ближневосточных стран.
"Мы здесь, чтобы поддержать стабильность и безопасность региона. Мы хотим сделать наше сотрудничество более глубоким и прочным. И этого мнения придерживаются те же лидеры [страны Персидского залива], с которыми я встречался на этой неделе", - сказал Кошта.
Последние новости
16:57
Фото
Видео
Пожар в жилом частном доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
16:56
Правительство Азербайджана прогнозирует стабильный курс маната до 2031 годаФинансы
16:54
В Азербайджане среднегодовая экспортная цена нефти в 2027-2030гг прогнозируется на уровне $65Финансы
16:49
Стармер: Великобритания не будет участвовать в войне с Ираном, несмотря на давление ТрампаДругие страны
16:43
Армандс Краузе восхитился борьбой Азербайджана за территориальную целостностьВнешняя политика
16:42
Минфин: Доходы населения Азербайджана в 2030г превысят 135 млрд манатовФинансы
16:39
Азербайджан и Латвия могут создать Бизнес-советИнфраструктура
16:36
Азербайджан и Латвия утвердили протокол 9-го заседания МПКБизнес
16:35