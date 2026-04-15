Кошта: ЕС хочет укрепить сотрудничество со странами Персидского залива

Евросоюз намерен укрепить сотрудничество со странами Персидского залива.

Как передает Report, об этом заявил председатель Европейского Совета Антониу Кошта, выступая перед прессой в рамках турне по странам Персидского залива.

По его словам, ЕС является надежным и предсказуемым партнером для ближневосточных стран.

"Мы здесь, чтобы поддержать стабильность и безопасность региона. Мы хотим сделать наше сотрудничество более глубоким и прочным. И этого мнения придерживаются те же лидеры [страны Персидского залива], с которыми я встречался на этой неделе", - сказал Кошта.