    Кошта: ЕС хочет укрепить сотрудничество со странами Персидского залива

    Евросоюз намерен укрепить сотрудничество со странами Персидского залива.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Европейского Совета Антониу Кошта, выступая перед прессой в рамках турне по странам Персидского залива.

    По его словам, ЕС является надежным и предсказуемым партнером для ближневосточных стран.

    "Мы здесь, чтобы поддержать стабильность и безопасность региона. Мы хотим сделать наше сотрудничество более глубоким и прочным. И этого мнения придерживаются те же лидеры [страны Персидского залива], с которыми я встречался на этой неделе", - сказал Кошта.

    Koşta: Aİ Fars körfəzi ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

