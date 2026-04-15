İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Koşta: Aİ Fars körfəzi ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 15 aprel, 2026
    • 15:50
    Koşta: Aİ Fars körfəzi ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    Avropa İttifaqı (Aİ) Fars körfəzi ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının sədri Antonio Koşta Fars körfəzi ölkələrinə səfəri çərçivəsində mətbuat qarşısında çıxış edərkən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Aİ Yaxın Şərq ölkələri üçün etibarlı tərəfdaşdır.

    "Biz regionun sabitliyini və təhlükəsizliyini dəstəkləmək üçün buradayıq. Biz əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirmək və möhkəmləndirmək istəyirik. Bu həftə görüşdüyüm liderlər (Aİ ölkələrinin) də eyni fikirdədir", - Koşta qeyd edib.

    Antonio Koşta Fars körfəzi Avropa İttifaqı (Aİ)
    Кошта: ЕС хочет укрепить сотрудничество со странами Персидского залива

