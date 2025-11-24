Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Кошта: Единая позиция ЕС — ключ к успешным мирным переговорам для Украины и Европы

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 14:07
    Кошта: Единая позиция ЕС — ключ к успешным мирным переговорам для Украины и Европы

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что единая и скоординированная позиция ЕС является ключевым инструментом для обеспечения хорошего результата мирных переговоров - и для Украины, и для Европы.

    Как передает Report, об этом написал Кошта в соцсети Х, комментируя телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    "Говорил с президентом Украины Владимиром Зеленский перед сегодняшней неформальной встречей лидеров ЕС по Украине, чтобы получить его оценку ситуации. Единая и скоординированная позиция ЕС является ключевым инструментом для обеспечения хорошего результата мирных переговоров - и для Украины, и для Европы."- написал он.

    Антониу Кошта Владимир Зеленский телефонный разговор Женева
    Koşta: Aİ-nin vahid mövqeyi Ukrayna və Avropa üçün uğurlu sülh danışıqlarının açarıdır

    Последние новости

    14:59

    Посол Омана: Арабские страны стремятся улучшить сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:52

    NETTY2025 определяет номинантов, начато голосование

    ИКТ
    14:52

    Грузия избрана председателем ПА ОЧЭС

    В регионе
    14:50

    Шалва Папуашвили: Тбилиси поддерживает шаги для прочного мира между Баку и Ереваном

    В регионе
    14:46

    Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах между Россией и Украиной

    Другие страны
    14:44
    Фото

    Переселившимся в село Мамедбейли 30 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:34

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1500 га

    Происшествия
    14:33
    Фото

    В рамках форума в Шуше обсуждено энергопартнерство между Азербайджаном и Турцией

    Внешняя политика
    14:33

    Страны ОДКБ на саммите в Бишкеке утвердят нового генсека

    Другие страны
    Лента новостей