Кошта: Единая позиция ЕС — ключ к успешным мирным переговорам для Украины и Европы
- 24 ноября, 2025
- 14:07
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что единая и скоординированная позиция ЕС является ключевым инструментом для обеспечения хорошего результата мирных переговоров - и для Украины, и для Европы.
Как передает Report, об этом написал Кошта в соцсети Х, комментируя телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Говорил с президентом Украины Владимиром Зеленский перед сегодняшней неформальной встречей лидеров ЕС по Украине, чтобы получить его оценку ситуации. Единая и скоординированная позиция ЕС является ключевым инструментом для обеспечения хорошего результата мирных переговоров - и для Украины, и для Европы."- написал он.
Spoke with @ZelenskyyUa ahead of this morning’s informal 🇪🇺 EU leaders’ meeting on 🇺🇦 Ukraine peace efforts, to get his assessment of the situation.— António Costa (@eucopresident) November 24, 2025
