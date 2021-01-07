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Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего

Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего "Очень странно наблюдать, когда в стране, которая претендует на роль образца демократии западного мира, происходит то, что мы наблюдали в Вашингтоне вчера"
Другие страны
7 января 2021 г. 16:51
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Игорь Коротченко

"Причиной беспорядков в Вашингтоне стало нежелание администрации Трампа признать поражение на выборах. Это была последняя попытка его сторонников сорвать утверждение конгрессом итогов, которые легитимизируют избрание Байдена на пост президента. Она оказалась неуспешной". Об этом российскому бюро Report заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя вчерашние протесты в столице США и штурм здания Конгресса США.

"Очень странно наблюдать, когда в стране, которая претендует на роль образца демократии западного мира, происходят те события, которые мы наблюдали в Вашингтоне вчера. Такое ощущение, будто это революционный Ереван или революционный Киев. Но не столица США. С демократией это, разумеется, имеет очень мало общего", - отметил Коротченко.

По словам эксперта, абсолютно для всех сегодня очевидно, что победу одержал Байден, несмотря на многочисленные нарушения, требующие повторных выборов: "Трампу в данной ситуации бесполезно что-либо делать. Он сам заявил, что 20 января передаст пост. Фактически он признал свое поражение".

Коротченко также отметил, что продление договора СНВ-3 было бы хорошим первым шагом нового президента. Однако, по мнению эксперта, возможно ожесточение антироссийской политики, которая будет сопровождаться новыми санкциями против российских финансового сектора и экономики.

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Версия на азербайджанском языке Korotçenko: “Vaşinqtondakı hadisələrin demokratiya ilə çox az əlaqəsi var”
Версия на английском языке Korotchenko: Events in Washington have very little in common with democracy

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