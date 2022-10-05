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Коронация Карла III пройдет 3 июня 2023 года

Коронация Карла III пройдет 3 июня 2023 года Церемония коронации короля Великобритании Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 3 июня 2023 года.
Другие страны
5 октября 2022 г. 22:37
Коронация Карла III пройдет 3 июня 2023 года

Церемония коронации короля Великобритании Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 3 июня 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на британские власти.

Подчеркивается, что Букингемский дворец отказался комментировать появившуюся информацию. В то же время агентство отметило, что в правительстве Соединенного Королевства ведутся дискуссии о том, какие дни до и после коронации будут выходными.

Напомним, что де-факто наследник британского престола принц Чарльз стал новым монархом сразу же после смерти своей матери королевы Елизаветы II 8 сентября. В тот же день было объявлено, что он взял себе тронное имя Карл III. 10 сентября он был официально провозглашен королем Великобритании после того, как соответствующая прокламация была принята членами Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

Отметим, что на момент коронации, формально знаменующей начало правления монарха, Карлу III будет 74 года - больше, чем любому другому королю Великобритании в истории.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya kralının tacqoyma mərasimi gələn il keçiriləcək

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