Короля Великобритании выписали из больницы после операции

Король Великобритании Карл III выписан из больницы после операции.

Король Великобритании Карл III выписан из больницы после операции.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Букингемского дворца.

"Сегодня днем король был выписан из больницы после планового лечения и перенес предстоящие публичные мероприятия, чтобы дать себе время для приватного восстановления. Его Величество хотел бы поблагодарить медицинскую команду и всех, кто участвовал в организации его визита в больницу, благодарен за все добрые сообщения, которые он получил в последние дни", - отмечается в заявлении канцелярии 75-летнего монарха.

О том, что Карлу III потребуется операция, стало известно на прошлой неделе. Тогда же в Букингемском дворце сообщили, что обнаруженное у короля новообразование является доброкачественным, а сама процедура будет корректирующей.

Сегодня из этой же больницы был выписан и другой член королевской семьи - жена наследника британского престола принца Уильяма принцесса Уэльская Кейт.