Короля Великобритании выписали из больницы после операции

Король Великобритании Карл III выписан из больницы после операции.
Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Букингемского дворца.
"Сегодня днем король был выписан из больницы после планового лечения и перенес предстоящие публичные мероприятия, чтобы дать себе время для приватного восстановления. Его Величество хотел бы поблагодарить медицинскую команду и всех, кто участвовал в организации его визита в больницу, благодарен за все добрые сообщения, которые он получил в последние дни", - отмечается в заявлении канцелярии 75-летнего монарха.
О том, что Карлу III потребуется операция, стало известно на прошлой неделе. Тогда же в Букингемском дворце сообщили, что обнаруженное у короля новообразование является доброкачественным, а сама процедура будет корректирующей.
Сегодня из этой же больницы был выписан и другой член королевской семьи - жена наследника британского престола принца Уильяма принцесса Уэльская Кейт.