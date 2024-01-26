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Король Великобритании Карл III госпитализирован

Король Великобритании Карл III госпитализирован Король Великобритании Карл III госпитализирован для проведения операции в рамках лечения, связанного с заболеванием предстательной железы.
Другие страны
26 января 2024 г. 15:00
Король Великобритании Карл III госпитализирован

Король Великобритании Карл III госпитализирован для проведения операции в рамках лечения, связанного с заболеванием предстательной железы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Сообщается, что 75-летний монарх госпитализирован в Лондонскую клинику. Это та же самая больница, где восстанавливается Кейт Миддлтон после успешной операции на брюшной полости на прошлой неделе, и, как известно, Карл III навещал ее.

"Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто прислал свои добрые пожелания за последнюю неделю, и рад узнать, что его диагноз оказывает положительное влияние на осведомленность общественности относительно этой проблемы здоровья", - говорится в заявлении дворца.

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Версия на английском языке King Charles hospitalized

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