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    Король Саудовской Аравии произвел несколько значительных перестановок в правительстве

    Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд освободил от обязанностей наследного принца

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд произвел несколько значительных перестановок в правительстве, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    В частности, поста министра иностранных дел лишился принц Сауд ибн Фейсал, возглавлявший министерство последние 40 лет. Его место занял Адель аль-Джубейр, ранее бывший послом в Вашингтоне.

    Титула кронпринца лишился младший брат короля, вместо него титул был присвоен племяннику Салмана Мухаммеду ибн Наифу. 

    Сын монарха получил титул второго наследного принца и должность главы министерства внутренних дел.

    Король Салман пришел к власти в январе этого года после смерти его предшественника короля Абдаллы.

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