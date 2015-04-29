Король Саудовской Аравии произвел несколько значительных перестановок в правительстве

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд произвел несколько значительных перестановок в правительстве, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В частности, поста министра иностранных дел лишился принц Сауд ибн Фейсал, возглавлявший министерство последние 40 лет. Его место занял Адель аль-Джубейр, ранее бывший послом в Вашингтоне.

Титула кронпринца лишился младший брат короля, вместо него титул был присвоен племяннику Салмана Мухаммеду ибн Наифу.

Сын монарха получил титул второго наследного принца и должность главы министерства внутренних дел.

Король Салман пришел к власти в январе этого года после смерти его предшественника короля Абдаллы.