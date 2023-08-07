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Король Камбоджи назначил нового премьер-министра страны

Король Камбоджи назначил нового премьер-министра страны Король Камбоджи Нородом Сиамони назначил генерал-лейтенанта Хун Манета новым премьер-министром и поручил ему сформировать правительство на предстоящие пять лет.
Другие страны
7 августа 2023 г. 09:07
Король Камбоджи назначил нового премьер-министра страны

Король Камбоджи Нородом Сиамони назначил генерал-лейтенанта Хун Манета новым премьер-министром и поручил ему сформировать правительство на предстоящие пять лет.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Хун Манет должен сформировать Совет министров королевского правительства 7-го созыва и представить его на утверждение Национальной ассамблее (нижняя палата парламента), говорится в указе.

Занимающий посты заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего сухопутными войсками Хун Манет - старший сын уходящего премьер-министра Хун Сена, который находился у власти 38 лет.

Возглавляемая Хун Сеном правящая Народная партия Камбоджи (НПК) получила более 82% голосов избирателей на прошедших 23 июля седьмых в современной истории Камбоджи выборах в Нацассамблею. Это обеспечило ей 120 из 125 депутатских мандатов и дало право сформировать новый кабмин. Хун Сен предупредил соотечественников, что не останется на посту премьера, и предложил на эту должность кандидатуру Хун Манета, входящего в высшее руководство НПК.

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Версия на английском языке Cambodian king appoints new prime minister

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