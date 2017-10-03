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    Король Испании не признал референдум в Каталонии

    Об этом он сказал в телевизионном выступлении через два дня после голосования

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Король Испании Филипп VI не признал проведение референдума о статусе Каталонии.

    Как передает Report, об этом сообщает El Pais.

    Об этом он сказал в телевизионном выступлении через два дня после голосования на территории автономии.

    По его словам, женералитат (правительство) Каталонии проводил референдум незаконно и своими действиями они нарушили демократические принципы с целью разрушить единство Испании.

    "Они приняли решения, которые систематически нарушали правила, показывая презрение к властям страны, которых они представляют в Каталонии", - подчеркнул король.

    Филипп VI добавил, что власти автономии нарушили и конституцию Испании, и закон об автономии Каталонии.

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