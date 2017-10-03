Король Испании не признал референдум в Каталонии

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Король Испании Филипп VI не признал проведение референдума о статусе Каталонии.

Как передает Report, об этом сообщает El Pais.

Об этом он сказал в телевизионном выступлении через два дня после голосования на территории автономии.

По его словам, женералитат (правительство) Каталонии проводил референдум незаконно и своими действиями они нарушили демократические принципы с целью разрушить единство Испании.

"Они приняли решения, которые систематически нарушали правила, показывая презрение к властям страны, которых они представляют в Каталонии", - подчеркнул король.

Филипп VI добавил, что власти автономии нарушили и конституцию Испании, и закон об автономии Каталонии.