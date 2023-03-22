Конституционный суд Испании отклонил жалобу на закон об эвтаназии

Конституционный суд (КС) Испании отклонил обжалование крайне правой партии "Вокс" закона, регулирующего проведение эвтаназии в стране.

Конституционный суд (КС) Испании отклонил обжалование крайне правой партии "Вокс" закона, регулирующего проведение эвтаназии в стране.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном пресс-релизе юридической инстанции.

Согласно документу, КС "большинством голосов признал конституционным закон, который регулирует проведение эвтаназии". Отмечается, что суд "отклоняет обжалование со ссылкой на неконституционность, представленное парламентской группой "Вокс" в Конгрессе" депутатов (нижняя палата парламента).

Парламент Испании одобрил инициативу в 2021 году. Закон разработан с целью регулирования права на эвтаназию для неизлечимо больных людей или страдающих от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания, которое вызывает "невыносимые физические или психические страдания" без возможности излечения или улучшения состояния.

Согласно закону, запросить эвтаназию сможет совершеннолетний подданный Испании или имеющий вид на жительство в стране. Это решение должен принять только сам пациент, причем он должен подтвердить свое желание несколько раз в течение процесса рассмотрения запроса. Кроме того, в любой момент человек может отозвать свое заявление или попросить отсрочки.