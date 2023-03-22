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Конституционный суд Испании отклонил жалобу на закон об эвтаназии

Конституционный суд Испании отклонил жалобу на закон об эвтаназии Конституционный суд (КС) Испании отклонил обжалование крайне правой партии "Вокс" закона, регулирующего проведение эвтаназии в стране.
Другие страны
22 марта 2023 г. 18:11
Конституционный суд Испании отклонил жалобу на закон об эвтаназии

Конституционный суд (КС) Испании отклонил обжалование крайне правой партии "Вокс" закона, регулирующего проведение эвтаназии в стране.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном пресс-релизе юридической инстанции.

Согласно документу, КС "большинством голосов признал конституционным закон, который регулирует проведение эвтаназии". Отмечается, что суд "отклоняет обжалование со ссылкой на неконституционность, представленное парламентской группой "Вокс" в Конгрессе" депутатов (нижняя палата парламента).

Парламент Испании одобрил инициативу в 2021 году. Закон разработан с целью регулирования права на эвтаназию для неизлечимо больных людей или страдающих от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания, которое вызывает "невыносимые физические или психические страдания" без возможности излечения или улучшения состояния.

Согласно закону, запросить эвтаназию сможет совершеннолетний подданный Испании или имеющий вид на жительство в стране. Это решение должен принять только сам пациент, причем он должен подтвердить свое желание несколько раз в течение процесса рассмотрения запроса. Кроме того, в любой момент человек может отозвать свое заявление или попросить отсрочки.

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