    Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента страны

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 16:21
    Конституционный суд Болгарии в пятницу утвердил отставку президента страны Румена Радева.

    Как передает Report, об этом сообщает Болгарское нацрадио (BHP).

    "Все 12 судей единогласно приняли решение по отставке Радева, оно окончательное и вступает в силу с сегодняшнего дня", - передает БНР.

    Радев передал в Конституционный суд страны прошение об отставке во вторник. С момента передачи прошения полномочия Радева на посту президента фактически прекратились и в соответствии с конституцией страны перешли к вице-президенту Илияне Йотовой, которая будет исполнять обязанности президента до окончания мандата Радева 22 января 2027 года.

    Болгария Румен Радев отставка Конституционный суд
    Bolqarıstanın Konstitusiya Məhkəməsi Prezidentin istefasını təsdiqləyib

