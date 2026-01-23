Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента страны

Конституционный суд Болгарии в пятницу утвердил отставку президента страны Румена Радева.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское нацрадио (BHP).

"Все 12 судей единогласно приняли решение по отставке Радева, оно окончательное и вступает в силу с сегодняшнего дня", - передает БНР.

Радев передал в Конституционный суд страны прошение об отставке во вторник. С момента передачи прошения полномочия Радева на посту президента фактически прекратились и в соответствии с конституцией страны перешли к вице-президенту Илияне Йотовой, которая будет исполнять обязанности президента до окончания мандата Радева 22 января 2027 года.