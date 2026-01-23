İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Bolqarıstanın Konstitusiya Məhkəməsi Prezidentin istefasını təsdiqləyib

    23 yanvar, 2026
    16:25
    Bolqarıstanın Konstitusiya Məhkəməsi Prezidentin istefasını təsdiqləyib

    Bolqarıstanın Konstitusiya Məhkəməsi bu gün ölkənin Prezidenti Rumen Radevin istefasını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Milli Radiosu məlumat yayıb.

    "Bütün 12 hakim yekdilliklə Radevin istefası ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu qərar qətidir və bu gündən qüvvəyə minir", - məlumatda bildirilib.

    R.Radev ölkənin Konstitusiya Məhkəməsinə istefa ərizəsini yanvarın 20-də təqdim edib. Ərizənin təqdim edildiyi andan onun səlahiyyətləri vitse-prezident İliyana Yotovaya keçib. İ.Yotova 2027-ci il yanvarın 22-dək prezident vəzifəsini icra edəcək.

