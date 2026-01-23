Bolqarıstanın Konstitusiya Məhkəməsi Prezidentin istefasını təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 23 yanvar, 2026
- 16:25
Bolqarıstanın Konstitusiya Məhkəməsi bu gün ölkənin Prezidenti Rumen Radevin istefasını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Milli Radiosu məlumat yayıb.
"Bütün 12 hakim yekdilliklə Radevin istefası ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu qərar qətidir və bu gündən qüvvəyə minir", - məlumatda bildirilib.
R.Radev ölkənin Konstitusiya Məhkəməsinə istefa ərizəsini yanvarın 20-də təqdim edib. Ərizənin təqdim edildiyi andan onun səlahiyyətləri vitse-prezident İliyana Yotovaya keçib. İ.Yotova 2027-ci il yanvarın 22-dək prezident vəzifəsini icra edəcək.
Son xəbərlər
16:46
Ukrayna ABŞ-dən 15 milyard dollarlıq silaha ehtiyac duyurRegion
16:45
Azərbaycan və Qırğızıstan arasında ikiqat vergitutma aradan qaldırılıbMaliyyə
16:42
Gürcüstanın Azərbaycandan pendir və kəsmik idxalına çəkdiyi xərc 4 dəfə artıbBiznes
16:42
Təmiz Enerji Mərkəzi həyata keçirəcəyi layihələri açıqlayıbEnergetika
16:37
Alen Simonyan Rusiyaya səfər edəcəkRegion
16:36
Tramp: Davosa səfər necə də gözəl idiDigər ölkələr
16:36
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Quba" "Lənkəran"ı məğlub edibKomanda
16:36
Ötən il Naxçıvanda 127 qida obyektində yoxlama aparılıb, 105-nə inzibati cəza tətbiq olunubSağlamlıq
16:34