Президент Болгарии Радев объявил о своей отставке

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке.

Как передает Report, об этом болгарский лидер заявил в обращении к нации, прямая трансляция выступления велась на странице Радева в Facebook.

"Cегодня, в последний раз, я обращаюсь к вам как президент Болгарии. Хочу попросить прощения. Время подвергло ваше доверие испытанию, и я благодарю вас за терпение", - сказал Радев.

Он подчеркнул, что совершил ошибки и "не смог довести дело до конца".

"Но именно моя вера в то, что мы добьемся успеха, является одним из главных мотивов этого моего решения. <...> Завтра я подам в отставку с поста президента Республики Болгария. Я убежден, что Илиана Йотова (вице-президент Болгарии - ред.) будет достойной главой государства, и хочу поблагодарить ее за поддержку на протяжении всех девяти лет", - добавил Румен Радев.