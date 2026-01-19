Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Президент Болгарии Радев объявил о своей отставке

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 21:15
    Президент Болгарии Радев объявил о своей отставке

    Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке.

    Как передает Report, об этом болгарский лидер заявил в обращении к нации, прямая трансляция выступления велась на странице Радева в Facebook.

    "Cегодня, в последний раз, я обращаюсь к вам как президент Болгарии. Хочу попросить прощения. Время подвергло ваше доверие испытанию, и я благодарю вас за терпение", - сказал Радев.

    Он подчеркнул, что совершил ошибки и "не смог довести дело до конца".

    "Но именно моя вера в то, что мы добьемся успеха, является одним из главных мотивов этого моего решения. <...> Завтра я подам в отставку с поста президента Республики Болгария. Я убежден, что Илиана Йотова (вице-президент Болгарии - ред.) будет достойной главой государства, и хочу поблагодарить ее за поддержку на протяжении всех девяти лет", - добавил Румен Радев.

