Конгрессмены США поддержали законопроект о продлении финансирования правительства

Палата представителей конгресса США одобрила пакет временных мер по расходам, чтобы не допустить приостановки работы правительства.

Палата представителей конгресса США одобрила пакет временных мер по расходам, чтобы не допустить приостановки работы правительства.

Как сообщает Report , одна часть структур будет профинансирована до 8 марта, а другая — до 22 марта.

Пакет мер поддержали 320 членов нижней палаты конгресса, 99 высказались против. Позднее по проекту финансирования должны проголосовать американские сенаторы, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

В течение последних месяцев конгресс увяз в переговорах о расходах, поскольку республиканцы склонялись к резкому сокращению трат, при этом наиболее консервативные из них отказывались договариваться с демократами.