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Конгрессмены США поддержали законопроект о продлении финансирования правительства

Конгрессмены США поддержали законопроект о продлении финансирования правительства Палата представителей конгресса США одобрила пакет временных мер по расходам, чтобы не допустить приостановки работы правительства.
Другие страны
1 марта 2024 г. 00:50
Конгрессмены США поддержали законопроект о продлении финансирования правительства

Палата представителей конгресса США одобрила пакет временных мер по расходам, чтобы не допустить приостановки работы правительства.

Как сообщает Report, одна часть структур будет профинансирована до 8 марта, а другая — до 22 марта.

Пакет мер поддержали 320 членов нижней палаты конгресса, 99 высказались против. Позднее по проекту финансирования должны проголосовать американские сенаторы, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

В течение последних месяцев конгресс увяз в переговорах о расходах, поскольку республиканцы склонялись к резкому сокращению трат, при этом наиболее консервативные из них отказывались договариваться с демократами.

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