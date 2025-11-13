Конгресс США принял закон о прекращении шатдауна до 30 января
- 13 ноября, 2025
- 05:23
Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства сроком до 30 января 2026 года включительно, положив конец самому продолжительному шатдауну в истории страны.
Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Ранее аналогичное решение было принято Сенатом США.
Проект бюджета на ближайшие два месяца поддержали 222 члена Палаты представителей. Для его одобрения было необходимо простое большинство голосов - 217 из 433. С учетом отсутствия в зале четырех членов палаты необходимый для принятия закона минимум снизился до 215 голосов. При этом проект бюджета поддержали не только 216 республиканцев, но и шестеро демократов.
После голосования в Палате документ должен подписать президент США Дональд Трамп.
"В 21:45 (06:45 четверга по Баку - ред.) президент подписывает поправку сената к законопроекту H.R. 5371 - Закон о продолжении финансирования", - указано в сообщении администрации.