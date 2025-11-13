Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Конгресс США принял закон о прекращении шатдауна до 30 января

    • 13 ноября, 2025
    • 05:23
    Конгресс США принял закон о прекращении шатдауна до 30 января

    Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства сроком до 30 января 2026 года включительно, положив конец самому продолжительному шатдауну в истории страны.

    Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

    Ранее аналогичное решение было принято Сенатом США.

    Проект бюджета на ближайшие два месяца поддержали 222 члена Палаты представителей. Для его одобрения было необходимо простое большинство голосов - 217 из 433. С учетом отсутствия в зале четырех членов палаты необходимый для принятия закона минимум снизился до 215 голосов. При этом проект бюджета поддержали не только 216 республиканцев, но и шестеро демократов.

    После голосования в Палате документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

    "В 21:45 (06:45 четверга по Баку - ред.) президент подписывает поправку сената к законопроекту H.R. 5371 - Закон о продолжении финансирования", - указано в сообщении администрации.

