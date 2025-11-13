İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    ABŞ Konqresi şatdaunun 30 yanvara qədər dayandırılmasını nəzərdə tutan qanunu qəbul edib

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 05:28
    ABŞ Konqresi şatdaunun 30 yanvara qədər dayandırılmasını nəzərdə tutan qanunu qəbul edib

    ABŞ Nümayəndələr Palatası ölkə tarixinin ən uzun şatdaunundan sonra hökumətin 30 yanvar tarixinədək işini bərpa etmək haqqında qanun layihəsini dəstəkləyib.

    "Report"un məlumatına görə, iclasın yayımını C-SPAN kanalı həyata keçirib.

    Növbəti iki ay üçün nəzərdə tutulan büdcə layihəsini ABŞ Nümayəndələr Palatasının 222 üzvü dəstəkləyib. Qanunun qəbul edilməsi üçün sadə səs çoxluğu – 433 üzvdən 217 səs tələb olunurdu. Dörd üzvün iclasda iştirak etmədiyini nəzərə alaraq qanunun qəbul edilməsi üçün minimum səs sayı 215-ə endirilib. Layihəni yalnız 216 respublikaçı deyil, eyni zamanda, altı demokrat da dəstəkləyib.

    Palatada keçirilən səsvermədən sonra sənəd ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən imzalanmalıdır.

    "21:45-də (Bakı vaxtı ilə cümə axşamı saat 06:45) prezident Senatın H.R. 5371 saylı qanun layihəsinə etdiyi düzəlişi – Maliyyələşmənin davam etdirilməsi haqqında qanunu imzalayacaq", – deyə administrasiyanın açıqlamasında bildirilib.

    Bundan əvvəl ABŞ Senatı da oxşar qərar qəbul etmişdi.

