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    ​155 повстанцев-хуту сдались властям в Конго

    Несмотря на это, власти опасаются, что многие повстанцы по-прежнему находятся в бегах.

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Группа из 155 руандийских повстанцев-хуту сдалась властям Демократической Республики Конго в провинции Северное Киву раньше крайнего срока, установленного ультиматумом Киншасы и ООН.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, несмотря на это, власти опасаются, что многие повстанцы по-прежнему находятся в бегах.

    Ультиматум по добровольному разоружению истекает через неделю.

    Представители повстанческой группировки "Демократические силы освобождения Руанды" долгие годы противостояли правительству этнических тутси в Руанде в период президентства Поля Кагаме, базируясь в ДР Конго.

    Группировку обвиняют в наборе детей в свои ряды, а также в убийствах и изнасилованиях мирных жителей.

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