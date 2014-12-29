​155 повстанцев-хуту сдались властям в Конго

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Группа из 155 руандийских повстанцев-хуту сдалась властям Демократической Республики Конго в провинции Северное Киву раньше крайнего срока, установленного ультиматумом Киншасы и ООН.

Как передает Report со ссылкой на BBC, несмотря на это, власти опасаются, что многие повстанцы по-прежнему находятся в бегах.

Ультиматум по добровольному разоружению истекает через неделю.

Представители повстанческой группировки "Демократические силы освобождения Руанды" долгие годы противостояли правительству этнических тутси в Руанде в период президентства Поля Кагаме, базируясь в ДР Конго.

Группировку обвиняют в наборе детей в свои ряды, а также в убийствах и изнасилованиях мирных жителей.