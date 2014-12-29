​155 повстанцев-хуту сдались властям в Конго

Как передает Report со ссылкой на BBC, несмотря на это, власти опасаются, что многие повстанцы по-прежнему находятся в бегах.
Ультиматум по добровольному разоружению истекает через неделю.
Представители повстанческой группировки "Демократические силы освобождения Руанды" долгие годы противостояли правительству этнических тутси в Руанде в период президентства Поля Кагаме, базируясь в ДР Конго.
Группировку обвиняют в наборе детей в свои ряды, а также в убийствах и изнасилованиях мирных жителей.
News DepartmentАвтор новости
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