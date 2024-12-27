Конфликт на Ближнем Востоке парализовал авиасообщение с регионом

Обострение ситуации на Ближнем Востоке вынудило многие международные авиакомпании приостановить полеты в регион или избегать воздушного пространства над зоной конфликта.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке вынудило многие международные авиакомпании приостановить полеты в регион или избегать воздушного пространства над зоной конфликта.

Как передает Report, такое решение приняли уже более 20 крупнейших перевозчиков из разных стран мира.

Греческая Aegean Airlines отменила рейсы в Бейрут до 29 марта, алжирская Air Algerie - до дальнейшего уведомления. Эмиратская Air Arabia возобновит полеты в ливанскую столицу только 9 января. Латвийская airBaltic не будет летать в Тель-Авив как минимум до 28 января.

Авиагиганты Air France и KLM продлили запрет на полеты в Тель-Авив и Бейрут до конца года и 5 января соответственно. Их лоукостер Transavia отменил рейсы в Тель-Авив, Амман и Бейрут до конца марта. Индийская Air India, гонконгская Cathay Pacific, турецкая Corendon Airlines также приостановили сообщение с Израилем.

Крупнейшие американские и европейские авиакомпании, такие как Delta, EasyJet, British Airways, Iberia, Vueling, Lufthansa, Ryanair отказались от полетов в Тель-Авив и другие города региона на срок от нескольких месяцев до двух лет. Иранские и иракские авиалинии отменили рейсы в Бейрут на неопределенный период.