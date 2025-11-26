Конференцию в Каире по восстановлению Газы отложили

Запланированная на конец ноября международная конференция по восстановлению сектора Газа, которую должен был принять Египет, отложена в связи с ситуацией в палестинском анклаве.

Как передает Report, об этом сообщила газета Asharq al-Awsat со ссылкой на египетский источник.

По его словам, "конференция не состоится по графику в конце месяца" и будет проведена позднее.

"Многие страны запрашивают гарантии того, что разрушения в Газе больше не повторятся, и эти гарантии до сих пор не предоставлены и не будут предоставлены в настоящее время в свете продолжающейся эскалации со стороны Израиля и его неоднократных нарушений", - пояснил собеседник издания, коснувшись причин задержки.

Кроме того, он указал, что сейчас "предпринимаются параллельные усилия" в отношении ситуации с контролируемыми израильскими силами территориями анклава.