İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Qahirədə Qəzzanın bərpasına dair keçirilməsi planlaşdırılan konfrans təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 06:24
    Qahirədə Qəzzanın bərpasına dair keçirilməsi planlaşdırılan konfrans təxirə salınıb

    Noyabrın sonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan və Qəzza sektorunun bərpasına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans, Misirin ev sahibliyi etməli olduğu tədbir, Fələstin anklavındakı vəziyyət səbəbindən təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Asharq al-Awsat" qəzeti misirli mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbənin sözlərinə görə, konfrans planlaşdırıldığı kimi ayın sonunda baş tutmayacaq, daha sonra keçiriləcək.

    "Bir çox ölkələr Qəzzada dağıntıların bir daha təkrarlanmayacağına dair zəmanət tələb edir. Lakin bu zəmanətlər indiyədək verilməyib və hazırda İsrailin davam edən eskalasiyası və dəfələrlə pozuntuları fonunda təqdim olunmayacaq", - o, gecikmənin səbəblərinə toxunaraq bildirib.

    Bundan əlavə, mənbə qeyd edib ki, hazırda anklavın İsrail qüvvələrinin nəzarətində olan əraziləri ilə bağlı "paralel səylər" göstərilir.

    Qəzza İsrail anklav
    Конференцию в Каире по восстановлению Газы отложили

    Son xəbərlər

    06:39

    Kəlbəcərə köç edən keçmiş məcburi köçkün: Anamı burada torpağa tapşırıb o biri anamın qoynuna gedirəm

    Daxili siyasət
    06:24

    Qahirədə Qəzzanın bərpasına dair keçirilməsi planlaşdırılan konfrans təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    05:34

    Ceyhun Bayramov Neapolda "Napoli" - "Qarabağ" qarşılaşmasını stadiondan izləyib

    Futbol
    05:17

    Avropada təhlükəli "supergöbələk" yayılmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    04:52

    Tramp Ukrayna ilə bağlı razılaşma üçün qəti vaxt limitinin olmadığını deyib

    Digər ölkələr
    04:24

    BMT-də yeni baş katibin seçilməsi prosesinə başlanılıb

    Digər ölkələr
    03:47

    KİV: Almaniya XİN-də struktur dəyişiklikləri ediləcək

    Digər ölkələr
    03:11

    "Bloomberg": Uitkoff Trampa Ukrayna üzrə sülh planını necə təqdim etmək barədə Kremlə məsləhətlər verib

    Digər ölkələr
    03:01

    "Napoli"nin futbolçusu: "Qarabağ"a daha çox qol vurmalı idik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti