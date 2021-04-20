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Конференцию по Афганистану перенесли из-за отказа талибов в ней участвовать

Конференцию по Афганистану перенесли из-за отказа талибов в ней участвовать Конференция должна была состояться в Стамбуле
Другие страны
20 апреля 2021 г. 16:58
Конференцию по Афганистану перенесли из-за отказа талибов в ней участвовать

Международная конференция по восстановлению мира в Афганистане, которая должна была начаться в конце апреля в Турции, отложена на более поздний срок. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом cегодня сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской Высшей комиссии по национальному примирению.

По данным источника, "конференция по Афганистану, которая должна была состояться в Стамбуле, отложена из-за отказа представителей [радикального движения] "Талибан" принимать в ней участие".

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Версия на английском языке Afghan talks in Istanbul postponed
Версия на азербайджанском языке İstanbulda keçirilməli olan Əfqanıstan üzrə konfrans təxirə salındı

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