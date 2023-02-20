Концерн Boeing поставит Израилю 25 истребителей F-15

Американский концерн Boeing в рамках расширения сотрудничества с Израилем поставит израильским ВВС 25 новейших истребителей F-15 с возможностью удвоить партию в будущем.

Американский концерн Boeing в рамках расширения сотрудничества с Израилем поставит израильским ВВС 25 новейших истребителей F-15 с возможностью удвоить партию в будущем.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе концерна, распространенном в понедельник.

"Boeing также поставит Израилю 25 новых современных истребителей F-15 IA (Israel Advanced). В будущем есть возможность поставить еще 25 таких самолетов", - говорится в пресс-релизе.

В компании добавили, что Израиль также получит четыре военных самолёта-заправщика Boeing KC-46 с возможностью получить еще четыре таких же заправщика в будущем.

"KC-46 - это высокотехнологичный заправщик, который заменит устаревшие самолеты Boeing 707, которые в настоящее время используется израильскими ВВС в качестве заправщиков. Поставки ожидаются в 2025 году", - сообщила компания.