Комиссар Вархели отверг обвинения в шпионаже против ЕС

Еврокомиссар по здравоохранению Оливер Вархели на встрече с главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что ничего не знал о шпионской сети в посольстве Венгрии при ЕС и вербовке венгерских граждан, работающих в структурах ЕС.

Как сообщили европейскому бюро Report в пресс-службе ЕС, встреча состоялась в воскресенье.

Глава пресс-службы Пауло Пиньо на сегодняшнем брифинге заявила: "Вчера президент фон дер Ляйен перед отъездом на Западные Балканы встретилась с комиссаром Вахели. Президент спросила комиссара, знает ли он о каких-либо попытках вербовки сотрудников Европейской комиссии со стороны венгерских спецслужб во время его пребывания в постоянном представительстве Венгрии. Комиссар ответил, что ему неизвестно о таких попытках".

Пиньо также подтвердила, что созданная в Еврокомиссии рабочая группа продолжит свое расследование по данному вопросу.

"Но президент рада, что обсудила с комиссаром этот вопрос и ход расследования", - добавила она.

Что касается мер в отношении комиссара, в том числе, ограничения его деятельности на время проведения расследования, то данный вопрос остался без ответа. Представитель ЕС Балаш Уйвари только отметил, что "поскольку речь идет о вопросах оперативной безопасности", то он не может раскрыть подробности работы группы.