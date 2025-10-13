Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Комиссар Вархели отверг обвинения в шпионаже против ЕС

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 16:03
    Комиссар Вархели отверг обвинения в шпионаже против ЕС

    Еврокомиссар по здравоохранению Оливер Вархели на встрече с главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что ничего не знал о шпионской сети в посольстве Венгрии при ЕС и вербовке венгерских граждан, работающих в структурах ЕС.

    Как сообщили европейскому бюро Report в пресс-службе ЕС, встреча состоялась в воскресенье.

    Глава пресс-службы Пауло Пиньо на сегодняшнем брифинге заявила: "Вчера президент фон дер Ляйен перед отъездом на Западные Балканы встретилась с комиссаром Вахели. Президент спросила комиссара, знает ли он о каких-либо попытках вербовки сотрудников Европейской комиссии со стороны венгерских спецслужб во время его пребывания в постоянном представительстве Венгрии. Комиссар ответил, что ему неизвестно о таких попытках".

    Пиньо также подтвердила, что созданная в Еврокомиссии рабочая группа продолжит свое расследование по данному вопросу.

    "Но президент рада, что обсудила с комиссаром этот вопрос и ход расследования", - добавила она.

    Что касается мер в отношении комиссара, в том числе, ограничения его деятельности на время проведения расследования, то данный вопрос остался без ответа. Представитель ЕС Балаш Уйвари только отметил, что "поскольку речь идет о вопросах оперативной безопасности", то он не может раскрыть подробности работы группы.

    Оливер Вархели Урсула фон дер Ляйен Европейский союз Венгрия обвинения в шпионаже Пауло Пиньо
    Commissioner Várhelyi denies allegations of espionage against EU

    Последние новости

    16:18

    Президент Ильхам Алиев провел встречи с лидерами ряда зарубежных стран

    Внешняя политика
    16:12

    Трамп предложил создать "Совет мира" для восстановления Газы

    Другие страны
    16:12

    ЕС готов пересмотреть предложения по санкциям против Израиля

    Другие страны
    16:11

    Делегация ЦБА отправилась с рабочим визитом в ​​США

    Финансы
    16:10

    Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 642 млн манатов с госгарантией

    Финансы
    16:09

    Дональд Трамп: Иран должен признать право Израиля на существование

    Другие страны
    16:05
    Фото

    В Азербайджане подверглась вандализму уникальная статуя

    Искусство
    16:03

    Комиссар Вархели отверг обвинения в шпионаже против ЕС

    Другие страны
    15:59

    Трамп вспомнил о Хиллари Клинтон в Кнессете: Все думали, что я буду жестоким

    Другие страны
    Лента новостей