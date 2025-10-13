İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Varheli Aİ-yə qarşı casusluq ittihamlarını rədd edib

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 17:44
    Varheli Aİ-yə qarşı casusluq ittihamlarını rədd edib

    Avropa Komissiyasının səhiyyə məsələləri üzrə komissarı Oliver Varheli komissiyanın rəhbəri Ursula fon der Lyayenlə görüşündə Macarıstan səfirliyindəki casus şəbəkəsi barədə heç nə bilmədiyini deyib.

    Aİ-nin mətbuat xidmətindən "Report"un Avropa bürosuna verilən məlumata görə, görüş bazar günü baş tutub.

    Mətbuat xidmətinin rəhbəri Paulo Pinyo bugünkü brifinqdə bildirib: "Dünən prezident fon der Lyayen Qərbi Balkanlara səfərindən əvvəl komissar Varheli ilə görüşüb. Prezident komissardan Macarıstanın daimi nümayəndəliyində olduğu müddətdə ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının Avropa Komissiyasının əməkdaşlarını cəlb etmək cəhdləri barədə məlumatlı olub-olmadığını soruşub. Komissar bu barədə məlumatı olmadığını bildirib".

    Pinyo həmçinin Avropa Komissiyası tərəfindən yaradılan işçi qrupunun bu məsələ ilə bağlı araşdırmanı davam etdirəcəyini təsdiqləyib.

    Araşdırma zamanı komissarın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması daxil olmaqla, ona qarşı görülən tədbirlərlə bağlı sual cavabsız qalıb. Aİ nümayəndəsi Balaş Uyvari qeyd edib ki, söhbət əməliyyat təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı olduğundan, qrupun işinin təfərrüatlarını açıqlaya bilməz.

    Avropa İttifaqı Ursula fon der Lyayen casusluq
    Комиссар Вархели отверг обвинения в шпионаже против ЕС
    Commissioner Várhelyi denies allegations of espionage against EU

    Son xəbərlər

    18:04

    Şəkidə sahibsiz it sürüsü evə hücum edib

    Hadisə
    17:59

    Aİ Trampın Qəzza planını tam dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    17:57

    HƏMAS dörd girovun meyitlərini İsrailə təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    17:49

    Azərbaycanın Yaxın Şərq Sülh Sammitinə dəvət olunması rəsmi Bakının beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir - RƏY

    Xarici siyasət
    17:47

    ADB Bakı metrosunun dekarbonizasiyası çərçivəsində tender elan edib

    Maliyyə
    17:45
    Foto

    TDT diaspor qurumlarının rəsmiləri üçün təcrübə proqramına start verilib

    Diaspor
    17:44

    Varheli Aİ-yə qarşı casusluq ittihamlarını rədd edib

    Digər ölkələr
    17:43
    Foto

    Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçtərəfli görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:34

    Ərdoğan Misirdə Emmanuel Makron, Kir Starmer və Şeyx Mansurla görüşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti