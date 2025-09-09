Командующий армией Непала выступит с обращением к протестующим
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 17:22
Командующий армией Непала генерал Ашок Радж Сигдел вскоре выступит с обращением к протестующим и гражданам страны.
Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.
Армия Непала заявила что следит за развитием ситуации и призвала протестующих сохранять спокойствие
"Мы внимательно следим за последними событиями, связанными с движением поколения Z. Армия Непала, по-прежнему, привержена защите интересов и безопасности непальского народа. В свете недавних событий мы подчеркиваем нашу приверженность защите жизни и имущества", - говорится в заявлении.
По данным СМИ, во вторник протестующие в Дхангади, напали на тюрьму, что позволило сотням заключенных сбежать на фоне продолжающихся по всей стране беспорядков.
Последние новости
17:30
Атас Зафар: Евразия играет ключевую роль в многополярном мировом порядкеВнешняя политика
17:22
Командующий армией Непала выступит с обращением к протестующимДругие страны
17:22
Видео
Израиль в Дохе провел операцию по уничтожению высокопоставленных деятелей ХАМАС - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:14
Утвержден Генплан развития города Лиман до 2042 годаВнутренняя политика
17:13
ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в ИерусалимеДругие страны
17:13
Санду: Молдова не выдержит угроз России, если не присоединится к ЕСДругие страны
17:12
Фото
В Бастии прошла акция протеста против насилия и миграционной политики ФранцииДругие страны
17:06
Макрон принял отставку Франсуа БайруДругие страны
17:01