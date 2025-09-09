Командующий армией Непала выступит с обращением к протестующим

Командующий армией Непала генерал Ашок Радж Сигдел вскоре выступит с обращением к протестующим и гражданам страны.

Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.

Армия Непала заявила что следит за развитием ситуации и призвала протестующих сохранять спокойствие

"Мы внимательно следим за последними событиями, связанными с движением поколения Z. Армия Непала, по-прежнему, привержена защите интересов и безопасности непальского народа. В свете недавних событий мы подчеркиваем нашу приверженность защите жизни и имущества", - говорится в заявлении.

По данным СМИ, во вторник протестующие в Дхангади, напали на тюрьму, что позволило сотням заключенных сбежать на фоне продолжающихся по всей стране беспорядков.