    Nepal ordusunun komandanı etirazçılara müraciət edəcək

    • 09 sentyabr, 2025
    • 17:34
    Nepal ordusunun komandanı etirazçılara müraciət edəcək

    Nepal ordusunun komandanı general Aşok Rac Siqdel tezliklə etirazçılara və ölkə vətəndaşlarına müraciət edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Nepal ordusu vəziyyəti izlədiyini bildirib və etirazçıları sabitliyi təmin etməyə çağırıb.

    "Nepal ordusu xalqın maraqlarını və təhlükəsizliyini qorumağa sadiqdir", - bəyanatda deyilir.

    KİV-in məlumatına görə, ölkəboyu davam edən iğtişaşlar fonunda etirazçıların Dhanqadidə həbsxanaya hücum etməsi nəticəsində yüzlərlə məhbus qaçıb.

