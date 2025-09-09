Nepal ordusunun komandanı etirazçılara müraciət edəcək
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 17:34
Nepal ordusunun komandanı general Aşok Rac Siqdel tezliklə etirazçılara və ölkə vətəndaşlarına müraciət edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Nepal ordusu vəziyyəti izlədiyini bildirib və etirazçıları sabitliyi təmin etməyə çağırıb.
"Nepal ordusu xalqın maraqlarını və təhlükəsizliyini qorumağa sadiqdir", - bəyanatda deyilir.
KİV-in məlumatına görə, ölkəboyu davam edən iğtişaşlar fonunda etirazçıların Dhanqadidə həbsxanaya hücum etməsi nəticəsində yüzlərlə məhbus qaçıb.
