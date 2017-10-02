Количество раненых в Лас-Вегасе превысило 400 человек

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Количество раненых в ходе стрельбы у казино Лас-Вегаса превысило 400 человек, сообщает Report со ссылкой на Guardian.

Отмечается, что в результате стрельбы 64-летним Стивеном Паддоком по 22-тысячной толпе, принявшей участие в фестивале рядом с казино, с 32 этажа отеля пострадало 406 человек, которые впоследствии были госпитализированы.

Количество погибших на последний момент не изменилось и составляет 50 человек.

Сообщается, что спецназ, прибывший на место инцидента, обнаружил подозреваемого в номере отеля уже мертвым.

В свою очередь заместитель шерифа Кевин МакМахилл сообщил, что в ходе обыска у С.Паддока было обнаружено десять единиц оружия. Наряду с этим правоохранитель не исключил версию самоубийства подозреваемого после расстрела людей.