Коалиция во главе с США нанесла 30 ударов по ИГ

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Международная коалиция в главе с США нанесла 30 авиаударов по позициям боевиков экстремистского движения "Исламское государство" на территории Сирии и Ирака.

По информации минобороны США, коалиционные войска накануне нанесли 11 авиаударов по боевикам в Сирии и 19 ударов на территории Ирака.

В результате операции была, в частности, уничтожена крупная база боевиков возле иракского города Мосул на севере страны.

В понедельник США подтвердили, что ведут переговоры с Турцией о расширении их совместной кампании против "Исламского государства" в северной Сирии.