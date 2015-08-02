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    Коалиция во главе с США нанесла 30 ударов по ИГ

    Нанесены 11 авиаударов по боевикам в Сирии и 19 ударов на территории Ирака

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Международная коалиция в главе с США нанесла 30 авиаударов по позициям боевиков экстремистского движения "Исламское государство" на территории Сирии и Ирака.

    По информации минобороны США, коалиционные войска накануне нанесли 11 авиаударов по боевикам в Сирии и 19 ударов на территории Ирака.

    В результате операции была, в частности, уничтожена крупная база боевиков возле иракского города Мосул на севере страны.

    В понедельник США подтвердили, что ведут переговоры с Турцией о расширении их совместной кампании против "Исламского государства" в северной Сирии.

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