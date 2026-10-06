Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила склад с 20 ракетами в Йемене

Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией уничтожили пусковую установку баллистических ракет в столице Йемена Сане и склад с 20 баллистическими ракетами в провинции Саада.

Как передает Report, об этом сообщает Saudi Press Agency (SPA) со ссылкой на официального представителя коалиции по поддержке законности в Йемене генерал-майора Турки аль-Малики.

По его словам, склад баллистических ракет находился на горном объекте в Сааде.

Аль-Малики также сообщил, что в Сане была уничтожена пусковая установка баллистических ракет.

Отметим, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене в марте 2015 года в поддержку международно признанного правительства страны в противостоянии с движением "Ансар Аллах" (хуситы). В разные периоды в коалиции участвовали Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Египет и ряд других арабских государств. Основные боевые действия коалиции были направлены против позиций, военной инфраструктуры и ракетно-беспилотных возможностей хуситов.