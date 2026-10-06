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    Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила склад с 20 ракетами в Йемене

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 09:24
    Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила склад с 20 ракетами в Йемене

    Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией уничтожили пусковую установку баллистических ракет в столице Йемена Сане и склад с 20 баллистическими ракетами в провинции Саада.

    Как передает Report, об этом сообщает Saudi Press Agency (SPA) со ссылкой на официального представителя коалиции по поддержке законности в Йемене генерал-майора Турки аль-Малики.

    По его словам, склад баллистических ракет находился на горном объекте в Сааде.

    Аль-Малики также сообщил, что в Сане была уничтожена пусковая установка баллистических ракет.

    Отметим, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене в марте 2015 года в поддержку международно признанного правительства страны в противостоянии с движением "Ансар Аллах" (хуситы). В разные периоды в коалиции участвовали Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Египет и ряд других арабских государств. Основные боевые действия коалиции были направлены против позиций, военной инфраструктуры и ракетно-беспилотных возможностей хуситов.

    Движение Ансар Аллах (хуситы) Эскалация на Ближнем Востоке Саудовская Аравия
    Yəməndə içərisində 20 raket olan anbar məhv edilib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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