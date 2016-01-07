​Коалиция уничтожила в декабре 2,5 тысячи боевиков ИГИЛ

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Силы коалиции под руководством США, в которую входят 65 стран, в декабре уничтожили около 2,5 тысячи боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report, такую цифру привел журналистам представитель коалиции Стивен Уоррен в ходе пресс-конференции в Багдаде.

"В декабре, по нашим оценкам, около 2,5 тысячи бойцов ИГИЛ были убиты в результате авиационных ударов на территории Сирии и Ирака", - заявил полковник Уоррен.

Он также сообщил, что, по его подсчетам, на территории обеих стран сегодня может находиться до 30 тысяч террористов.