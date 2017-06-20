Коалиция США сбила над Сирией боевой дрон иранского производства

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Возглавляемая США антитеррористическая коалиция в Сирии сбила вооруженный беспилотник - по данным военных, принадлежащий проправительственным силам, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Дрон модели Shahed 129 был сбит самолетом F-15 после того как "продемонстрировал враждебные намерения и направился в сторону войск коалиции", - заявили американские военные.

Беспилотник Shahed 129 производится в Иране, его первый экземпляр был представлен Корпусом стражей исламской революции Ирана в 2013 году.

Инцидент произошел неподалеку от города ат-Танф, в районе которого дислоцируются инструкторы США, тренирующие сирийских повстанцев.