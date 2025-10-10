КНР вводит портовый сбор для судов под флагом США

Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 11:29
    Китай вводит специальный портовый сбор для судов под флагом США.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении Минтранспорта КНР.

    "С 14 октября 2025 года будет взиматься сбор в размере 400 юаней (около $56) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года будет взиматься сбор в размере 640 юаней (около $89) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года будет взиматься сбор в размере 880 юаней (около $123) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года будет взиматься сбор в размере 1120 юаней (около $157) за тонну нетто", - говорится в сообщении.

    Отметим, что КНР выразил протест США из-за внесения китайских компаний в "черный список" по торговле. Данные санкции Соединенные Штаты ввели в начале октября в отношении 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ.

