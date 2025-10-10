Çin ABŞ bayrağı altında üzən gəmilər üçün rüsum tətbiq edir
- 10 oktyabr, 2025
- 11:58
Çin ABŞ bayrağı altında üzən gəmilər üçün xüsusi liman rüsumu tətbiq edir.
"Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, Çin ticarət üzrə "qara siyahı"ya ölkə şirkətlərinin daxil edilməsinə görə ABŞ-yə etiraz bildirib. ABŞ bu sanksiyaları oktyabr ayının əvvəlində Çin, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan 29 təşkilata qarşı tətbiq edib.
