Çin ABŞ bayrağı altında üzən gəmilər üçün rüsum tətbiq edir

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 11:58
    Çin ABŞ bayrağı altında üzən gəmilər üçün xüsusi liman rüsumu tətbiq edir.

    "Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, Çin ticarət üzrə "qara siyahı"ya ölkə şirkətlərinin daxil edilməsinə görə ABŞ-yə etiraz bildirib. ABŞ bu sanksiyaları oktyabr ayının əvvəlində Çin, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan 29 təşkilata qarşı tətbiq edib.

