    • 17 декабря, 2025
    • 15:54
    Россия и Иран подписали план консультаций дипведомств на 2026-2028 годы

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Арагчи подписали план консультаций дипведомств на 2026-2028 годы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, документ был подписан по итогам переговоров в Москве.

    План предусматривает регулярное взаимодействие и координацию внешнеполитических усилий обеих стран в течение трех лет.

    Лавров также подчеркнул, что строительство железнодорожного участка Решт-Астара, входящего в международный транспортный коридор Север-Юг, находится на приоритетном контроле президентов России и Ирана.

    Кроме того, он отметил, что Россия готова оказывать содействие Тегерану в поиске приемлемых решений по иранской ядерной программе.

    Rusiya və İran 2026-2028-ci illər üçün diplomatik qurumların məsləhətləşmələri planını imzalayıb

