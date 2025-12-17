Россия и Иран подписали план консультаций дипведомств на 2026-2028 годы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Арагчи подписали план консультаций дипведомств на 2026-2028 годы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, документ был подписан по итогам переговоров в Москве.

План предусматривает регулярное взаимодействие и координацию внешнеполитических усилий обеих стран в течение трех лет.

Лавров также подчеркнул, что строительство железнодорожного участка Решт-Астара, входящего в международный транспортный коридор Север-Юг, находится на приоритетном контроле президентов России и Ирана.

Кроме того, он отметил, что Россия готова оказывать содействие Тегерану в поиске приемлемых решений по иранской ядерной программе.