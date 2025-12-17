Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Люксембург направил €10 млн на восстановление энергетики Украины

    • 17 dekabr, 2025
    • 15:57
    Люксембург направил €10 млн в Фонд поддержки энергетики Украины, что стало третьим вкладом страны в восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Украины.

    По словам замминистра энергетики Украины Романа Андарака, поддержка Люксембурга укрепляет устойчивость украинской энергосистемы в условиях постоянных обстрелов и позволяет оперативно восстанавливать поврежденные объекты, обеспечивая электроэнергией население.

    Ранее, в 2024 году, Люксембург перечислил €2 млн, а в июне 2025 года - еще €10 млн. Средства направлялись, в частности, на восстановление энергообъектов в Харьковской области, пострадавших в результате российских атак.

    Сейчас Министерство совместно с Секретариатом Энергетического сообщества работает над привлечением дополнительных ресурсов. Доноры планируют перевести еще €350 млн для финансирования потребностей энергетических компаний, согласованных в 2025 году.

