КНР надеется на влияние на Нидерланды со стороны ЕС по ситуации с Nexperia
- 09 ноября, 2025
- 15:27
Китай надеется на то, что Евросоюз продолжит прилагать усилия по содействию в отмене Нидерландами ограничительных мер в отношении полупроводниковой компании Nexperia.
Как передает Report, об этом говорится в опубликованном 9 ноября сообщении Минкоммерции КНР.
"Китайская сторона отмечает, что европейская сторона уже заявила о готовности повлиять на Нидерланды, и надеется, что ЕС приложит дальнейшие усилия для содействия скорейшей отмене Нидерландами соответствующих мер, чтобы обеспечить нормальные поставки соответствующей продукции компании Nexperia. Китай, руководствуясь ответственным подходом к обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок полупроводников, уже принял практические меры, освободив от ограничений соответствующий экспорт для гражданского использования, который отвечает установленным требованиям", - указали в министерстве.