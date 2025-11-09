Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    КНР надеется на влияние на Нидерланды со стороны ЕС по ситуации с Nexperia

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 15:27
    Китай надеется на то, что Евросоюз продолжит прилагать усилия по содействию в отмене Нидерландами ограничительных мер в отношении полупроводниковой компании Nexperia.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном 9 ноября сообщении Минкоммерции КНР.

    "Китайская сторона отмечает, что европейская сторона уже заявила о готовности повлиять на Нидерланды, и надеется, что ЕС приложит дальнейшие усилия для содействия скорейшей отмене Нидерландами соответствующих мер, чтобы обеспечить нормальные поставки соответствующей продукции компании Nexperia. Китай, руководствуясь ответственным подходом к обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок полупроводников, уже принял практические меры, освободив от ограничений соответствующий экспорт для гражданского использования, который отвечает установленным требованиям", - указали в министерстве.

    Çin "Nexperia" ilə bağlı Aİ-nin Niderlanda təsirini artırmağa ümid edir
    China says it's hoping for action from Netherlands to resolve Nexperia crisis

