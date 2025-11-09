КНР надеется на влияние на Нидерланды со стороны ЕС по ситуации с Nexperia

Китай надеется на то, что Евросоюз продолжит прилагать усилия по содействию в отмене Нидерландами ограничительных мер в отношении полупроводниковой компании Nexperia.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном 9 ноября сообщении Минкоммерции КНР.

"Китайская сторона отмечает, что европейская сторона уже заявила о готовности повлиять на Нидерланды, и надеется, что ЕС приложит дальнейшие усилия для содействия скорейшей отмене Нидерландами соответствующих мер, чтобы обеспечить нормальные поставки соответствующей продукции компании Nexperia. Китай, руководствуясь ответственным подходом к обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок полупроводников, уже принял практические меры, освободив от ограничений соответствующий экспорт для гражданского использования, который отвечает установленным требованиям", - указали в министерстве.