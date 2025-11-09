Çin "Nexperia" ilə bağlı Aİ-nin Niderlanda təsirini artırmağa ümid edir
Digər ölkələr
- 09 noyabr, 2025
- 15:57
Çin ümid edir ki, Avropa İttifaqı Niderlandın yarımkeçirici şirkəti "Nexperia"ya qoyduğu məhdudiyyətləri aradan qaldırmasına kömək etmək üçün səylərini davam etdirəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Ticarət Nazirliyinin dərc etdiyi açıqlamada bildirilib.
"Çin qeyd edir ki, Avropa "Nexperia" şirkətinə müvafiq məhsulların normal tədarükünü təmin etmək üçün əlavə səylər göstərəcək. Çin qlobal yarımkeçirici təchizat zəncirinin təhlükəsizliyini və sabitliyini təmin etmək üçün məsuliyyətli yanaşmasını rəhbər tutaraq artıq əməli tədbirlər görüb və müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən mülki məqsədlər üçün müvafiq ixracı istisna edib", - deyə məlumatda vurğulanıb.
Son xəbərlər
16:23
Apple yeni Aİ qanunlarını ziddiyyət təşkil etməkdə ittiham edibDigər ölkələr
16:13
Sabah bəzi yollarda görmə məhdudlaşacaqEkologiya
15:57
Çin "Nexperia" ilə bağlı Aİ-nin Niderlanda təsirini artırmağa ümid edirDigər ölkələr
15:38
Azərbaycanın basketbol millisi Bakıda Türkiyə klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçiribKomanda
15:37
Foto
NDU-nun müəllim və tələbələri Haçdağa zirvə yürüşü edibElm və təhsil
15:28
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu İslamiadada finala yüksəlib - YENİLƏNİBFərdi
15:15
İran Pakistanla Əfqanıstanı barışdırmaq istəyirRegion
14:38
Xəzər sahilində daha 71 ölü suiti aşkarlanıbRegion
14:15
Foto