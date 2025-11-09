İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Çin "Nexperia" ilə bağlı Aİ-nin Niderlanda təsirini artırmağa ümid edir

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 15:57
    Çin Nexperia ilə bağlı Aİ-nin Niderlanda təsirini artırmağa ümid edir

    Çin ümid edir ki, Avropa İttifaqı Niderlandın yarımkeçirici şirkəti "Nexperia"ya qoyduğu məhdudiyyətləri aradan qaldırmasına kömək etmək üçün səylərini davam etdirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Ticarət Nazirliyinin dərc etdiyi açıqlamada bildirilib.

    "Çin qeyd edir ki, Avropa "Nexperia" şirkətinə müvafiq məhsulların normal tədarükünü təmin etmək üçün əlavə səylər göstərəcək. Çin qlobal yarımkeçirici təchizat zəncirinin təhlükəsizliyini və sabitliyini təmin etmək üçün məsuliyyətli yanaşmasını rəhbər tutaraq artıq əməli tədbirlər görüb və müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən mülki məqsədlər üçün müvafiq ixracı istisna edib", - deyə məlumatda vurğulanıb.

    Çin Avropa İttifaqı Niderland
    КНР надеется на влияние на Нидерланды со стороны ЕС по ситуации с Nexperia
    China says it's hoping for action from Netherlands to resolve Nexperia crisis

