    КНДР представила на параде новую ракету "Хвасон-20"

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 04:46
    КНДР представила на параде новую ракету Хвасон-20

    Власти КНДР на параде в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи представили новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-20", назвав ее "самым мощным образцом ядерного оружия" страны.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    "Когда на площади появилась межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-20" - самая сильная ядерная стратегическая система КНДР, ликование зрителей достигло максимума", - информирует ЦТАК.

    KXDR paradda yeni "Xvason-20" raketini nümayiş etdirib

