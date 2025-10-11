КНДР представила на параде новую ракету "Хвасон-20"
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 04:46
Власти КНДР на параде в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи представили новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-20", назвав ее "самым мощным образцом ядерного оружия" страны.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Когда на площади появилась межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-20" - самая сильная ядерная стратегическая система КНДР, ликование зрителей достигло максимума", - информирует ЦТАК.
