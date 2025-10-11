İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    KXDR paradda yeni "Xvason-20" raketini nümayiş etdirib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 05:12
    KXDR paradda yeni Xvason-20 raketini nümayiş etdirib

    KXDR-in hakim Əmək Partiyasının 80 illik yubileyi münasibətilə keçirilən paradda Şimali Koreya hakimiyyəti yeni "Xvason-20" qitələrarası ballistik raketini nümayiş etdirərək, onu ölkənin "ən güclü nüvə silahı" adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreyanın Mərkəzi Xəbər Agentliyi (KMXA) məlumat yayıb.

    "Şimali Koreyanın ən güclü strateji nüvə sistemi olan "Xvason-20" qitələrarası ballistik raketi meydanda peyda olanda tamaşaçıların sevinci pik həddə çatıb", - KMXA bildirib.

    Sentyabrın əvvəlində agentlik məlumat vermişdi ki, Şimali Koreya lideri Kim Çen In yeni nəsil "Xvason-20" qitələrarası ballistik raketində istifadə edilməsi planlaşdırılan ən son bərk yanacaq mühərrikinin sınaq nəticələrini nəzərdən keçirib.

