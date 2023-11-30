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КНДР отвергает возможность возобновления диалога с США

КНДР отвергает возможность возобновления диалога с США Пхеньян никогда не сядет за стол переговоров с Вашингтоном.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 05:24
КНДР отвергает возможность возобновления диалога с США

Пхеньян никогда не сядет за стол переговоров с Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ЦТАК, об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен.

"Суверенитет суверенного государства ни в коем случае не может быть предметом обсуждения, и мы никогда не будем сидеть за столом с США для обсуждения этого", - говорится в заявлении Ким Ё Чен, опубликованном ЦТАК.

Она обвинила США в "подавлении" глобального мира и безопасности и отметила, что Север продолжит осуществлять свои суверенные права как государство - член ООН "без каких-либо ограничений".

По ее мнению, недавнее заседание СБ ООН, касающееся запуска Пхеньяном разведывательного спутника, было созвано по "бандитскому" требованию США и их союзников, а также "является доказательством того, что некоторые государства-члены ООН отрицают суверенные права Севера".

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya ABŞ-la heç vaxt öz suverenliyini müzakirə etməyəcəyini bildirib

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