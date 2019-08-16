КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Представитель северокорейского Комитета по мирному объединению родины обрушился с критикой на власти Южной Кореи после речи президента Мун Чже Ина по случаю Дня освобождения Кореи и заявил, что Пхеньян не намерен еще раз садиться за стол переговоров с правительством Южной Кореи.

"Власти Южной Кореи хотят получить улов за счет будущих переговоров между КНДР и США, витая в облаках, если они считают, что следующий этап переговоров наступит естественным образом по окончанию совместных с США военных учений, как смена сезонов в природе. Им лучше поскорее отказаться от подобных безрассудных желаний", - говорится в комментарии, обнародованным ЦТАК.

Представитель северокорейского Комитета также подчеркнул, что КНДР "больше не о чем разговаривать с властями Южной Кореи".