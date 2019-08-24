​Китай выразил протест США из-за повышения пошлин

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Пекин выступил против решения США повысить ставку ввозных пошлин на продукцию из Китая на общую сумму $550 млрд.

Как передает Report, об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление китайского Министерства коммерции.

«24 августа американская сторона объявила, что повысит ставку ввозных пошлин на китайские товары на общую сумму $550 млрд. Китайская сторона выступает категорически против этого», — указано в сообщении.

Ранее Трамп объявил о повышении ранее запланированных пошлин на импорт товаров из Китая после решения КНР повысить на 10% и 5% пошлины на американские товары на сумму $75 млрд в год.