​Трамп повысил пошлины на товары из Китая

США повысят пошлины на товары из Китая в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.
"Китаю не следовало вводить новые пошлины на (американскую продукцию стоимостью) 75 млрд долларов (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября, товары из Китая на 250 млрд долларов, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Кроме того, оставшаяся продукция из Китая на 300 млрд долларов, которая бы облагалась тарифами в 10% с 1 сентября, теперь будет облагаться тарифами в 15%", - написал президент.
...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019
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