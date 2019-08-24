​Трамп повысил пошлины на товары из Китая

США повысят пошлины на товары из Китая в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.

"Китаю не следовало вводить новые пошлины на (американскую продукцию стоимостью) 75 млрд долларов (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября, товары из Китая на 250 млрд долларов, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Кроме того, оставшаяся продукция из Китая на 300 млрд долларов, которая бы облагалась тарифами в 10% с 1 сентября, теперь будет облагаться тарифами в 15%", - написал президент.