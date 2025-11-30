Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шицзянь-28"

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 19:12
    Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник Шицзянь-28

    Ракета-носитель "Чанчжэн-7А" ("Великий поход-7А") в воскресенье успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шицзянь-28" (Shijian-28).

    Как передает Report, об этом сообщило издание China Daily.

    Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 20:20 по пекинскому (в 16:20 по бакинскому) времени. Спутник после отделения от носителя успешно вышел на заданную орбиту.

    Аппарат будет использоваться главным образом для исследования космической среды, проведения экспериментов и испытания различных технологий.

    Çin raketi "Shi jian-28" eksperimental peykini orbitə çıxarıb
