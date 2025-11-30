Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шицзянь-28"
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 19:12
Ракета-носитель "Чанчжэн-7А" ("Великий поход-7А") в воскресенье успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шицзянь-28" (Shijian-28).
Как передает Report, об этом сообщило издание China Daily.
Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 20:20 по пекинскому (в 16:20 по бакинскому) времени. Спутник после отделения от носителя успешно вышел на заданную орбиту.
Аппарат будет использоваться главным образом для исследования космической среды, проведения экспериментов и испытания различных технологий.
Последние новости
19:32
В Киеве ответили Астане об атаках на КТК: Подтверждаем неизменное уважение к казахскому народуДругие страны
19:12
Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шицзянь-28"Другие страны
18:55
WSJ: Борьба Трампа с наркотрафиком стимулирует развитие оборонных стартаповДругие страны
18:42
СМИ: Переговоры США и Украины состоятся в гольф-клубе в Майами - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:22
В Кыргызстане завершилось голосование на выборах в парламент - ОБНОВЛЕНО-4Другие страны
18:07
Видео
Нефтяной танкер M/T Mersin подал сигнал бедствия у берегов СенегалаДругие страны
17:51
В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве мужаПроисшествия
17:40
Фидан: Анкара и Тегеран продолжают сотрудничество по ядерным вопросамВ регионе
17:28