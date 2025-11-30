İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Çin raketi "Shi jian-28" eksperimental peykini orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 19:34
    Çin raketi Shi jian-28 eksperimental peykini orbitə çıxarıb

    "Changzheng-7A" ("Böyük yürüş-7A") daşıyıcı raketi bazar günü "Shi jian-28" eksperimental peykini uğurla orbitə çıxarıb.

    "Report"un "China Daily"ə istinadən verdiyi məlumata görə, raketin buraxılışı Haynan adasındakı Vençan kosmodromundan Pekin vaxtı ilə 20:20-də (Bakı vaxtı ilə 16:20-də) həyata keçirilib. Peyk daşıyıcıdan ayrıldıqdan sonra uğurla nəzərdə tutulan orbitə çıxıb.

    Cihaz əsasən, kosmik mühitin tədqiqi, eksperimentlərin aparılması və müxtəlif texnologiyaların sınaqdan keçirilməsi üçün istifadə olunacaq.

    "Shi jian-28" peyk orbit
