 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Китайская компания Xiaomi представила "клон" iPhone X

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Китайская компания Xiaomi представила модель смартфона Mi 8, которая напоминает последнюю версию смартфона iPhone от Apple, а также продемонстрировала новую версию "умного" браслета Mi Band.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию китайской компании.

    Отмечается, что новый смартфон оснащён 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем, 20-мегапиксельной камерой, а также системой распознавания лиц.

    Кроме того, новый водонепроницаемый браслет Mi Band сможет показывать время, входящие сообщения, пульс владельца и погоду. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi