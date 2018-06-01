Китайская компания Xiaomi представила "клон" iPhone X

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Китайская компания Xiaomi представила модель смартфона Mi 8, которая напоминает последнюю версию смартфона iPhone от Apple, а также продемонстрировала новую версию "умного" браслета Mi Band.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию китайской компании.

Отмечается, что новый смартфон оснащён 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем, 20-мегапиксельной камерой, а также системой распознавания лиц.

Кроме того, новый водонепроницаемый браслет Mi Band сможет показывать время, входящие сообщения, пульс владельца и погоду.